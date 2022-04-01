В недавно завершившихся учениях войск США на Аляске приняли участие около 8000 военнослужащих. В New York Times (NYT) преподнесли это как ответ Пентагона на якобы «агрессивную военную экспансию России в Арктике». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Учения на Аляске, в которых приняли участие около 8000 военнослужащих, выделяются тем, что практически впервые проводились в таких масштабах в реальных арктических условиях. «Отчасти они были вызваны агрессивными действиями России в последние годы по милитаризации Арктики – части мира, где Соединенные Штаты и Россия имеют протяженную общую морскую границу», – пишет NYT.

На западном побережье Аляски федеральное правительство США инвестирует сотни миллионов долларов в расширение порта в Номе, который может превратиться в глубоководный узел, обслуживающий суда береговой охраны и военно-морского флота, плавающие за Полярным кругом. Береговая охрана рассчитывает задействовать три новых ледокола, «при том, что в России их уже более 50», – указывает NYT.

«Хотя Соединенные Штаты осудили военную экспансию России в Арктике, у Пентагона есть собственные планы по увеличению своего военного присутствия и возможностей, в том числе – восстановление навыков действий в холодную погоду, которыми пренебрегали в течение двух десятилетий войны в Ираке и Афганистане», – подчеркивает New York Times.

ВВС США перебросили на Аляску десятки истребителей F-35, объявив, что штат будет базировать «большее число современных истребителей, чем любое другое место в мире». В прошлом году армия США обнародовала свой первый стратегический план под говорящим названием «Восстановление господства в Арктике».

Военно-морской флот, который в этом месяце провел учения за Полярным кругом, также разработал план защиты американских интересов в регионе, предупредив, что слабость там будет означать, что Западу «будут все больше бросать вызов России и Китай, чьи интересы и ценности резко отличаются от наших».

Подготовка для условий Арктики требует как больших затрат ресурсов, так и усилий персонала. В прошедших учениях восемь солдат получили обморожения, а четверо солдат были доставлены с травмами в больницу после пожара внутри боевой машины, перевозящей личный состав. К слову, во время других недавних учений в холодную погоду в Норвегии четыре морских пехотинца США погибли, когда их самолет разбился.

Россия, восточная материковая часть которой находится всего в 86 км через Берингов пролив от побережья Аляски, в течение многих лет уделяла первоочередное внимание расширению своего присутствия в Арктике, модернизируя аэродромы, добавляя базы, обучая войска и развивая сеть систем обороны на северной границе.

«Два года назад Москва устроила свои собственные военные учения в Беринговом море, когда российские командиры испытывали оружие и требовали, чтобы американские рыболовные суда, работающие в рыболовных водах США, ушли с дороги – приказ, который Береговая охрана США посоветовала им выполнить. Россия неоднократно отправляла военные самолеты на границу воздушного пространства США, заставляя американские самолеты подниматься в воздух, чтобы перехватить их и предупредить», – пишет NYT, иллюстрируя своим читателям «агрессивность России» и напрочь «забыв» об аналогичных действиях военных США.

На протяжении веков обширные воды прибрежной Арктики были преимущественно нейтральной полосой, окруженной льдами, чьи точные территориальные границы – на которые претендовали США, Россия, Канада, Норвегия, Дания и Исландия – оставались неустановленными. Но по мере того, как таяние морского льда открыло новые судоходные пути, а страны обратили внимание на огромные запасы углеводородов и полезных ископаемых под арктическим морским дном, сложные договоры, претензии и пограничные зоны, регулирующие регион, открылись для новых споров.

Канада и США так и не пришли к соглашению о статусе Северо-Западного прохода между Северной Атлантикой и морем Бофорта. Китай тоже работает над созданием своего плацдарма, объявив себя «приарктическим государством» и сотрудничая с Россией для содействия «устойчивому развитию и расширению использования арктических торговых путей».

Россия ясно дала понять, что намерена контролировать так называемый Северный морской путь у своего северного побережья – маршрут, который значительно сокращает морское расстояние между Китаем и Северной Европой. Официальные лица США жаловались, что Россия «незаконно» требует от других стран разрешения на проход и угрожает применить военную силу против судов, которые не подчиняются требованиям.

«У нас там довольно напряженная ситуация. Либо мы соглашаемся с Россией, с ее чрезмерным контролем над поверхностными водами, либо мы поднимаем или обостряем проблему», – сказал Трой Буффард, директор Центра арктической безопасности и устойчивости Университета Аляски в Фэрбенксе.

Дэн Салливан, младший сенатор-республиканец от Аляски, сказал, что, хотя угроза российского вторжения на Аляску может быть незначительной, наращивание российской военной мощи в регионе вызывает обеспокоенность. «Когда мы начнем строить порты, ледоколы, налаживать судоходство ВМФ, когда у нас будет более 100 истребителей пятого поколения в Арктике, нам будет чем говорить с Путиным».

«Аляска уже является одним из самых милитаризованных штатов страны, где более 20 000 военнослужащих несут службу в таких местах, как база ВВС Эйлсон и Форт Уэйнрайт в районе Фэрбенкса, Объединенная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже и авиабаза береговой охраны Кадьяк. Здесь действует ротация Центра боевой подготовки. Аляска также является домом для важнейших частей национальной системы противоракетной обороны», – отмечает NYT.

По мнению издания, хотя военного конфликта в Арктике не предвидится, вполне могут возникнуть разногласия по поводу того, как Россия управляет морскими водами, или споры по поводу подводных исследований. Соединенные Штаты также должны быть готовы помочь союзникам из Северной Европы, у которых с Россией неопределенное будущее на арктических водных путях. Это будет означать готовность к целому ряду потенциальных проблем.

В завершение в NYT описали, как в ходе военных учений на Аляске группы морской пехоты и сухопутных войск США отрабатывали различные стратегии действий в холодную погоду. Возле форта Грили солдаты отрепетировали сценарий, в котором десантники захватили контроль над аэродромом и организовали операции по удержанию новой территории. Затем были мобилизованы противостоящие силы, чтобы попытаться вернуть себе этот район.

Для поддержания работы двигателей использовались переносные нагревательные элементы, а также смазочные материалы, работающие при отрицательных температурах. Некоторые солдаты использовали для передвижения лыжи и снегоступы, а также снегоходы и машины поддержки небольших подразделений, достаточно легкие, чтобы преодолевать глубокий снег.