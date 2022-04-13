Эксперты продолжают давать прогнозы, когда и какой будет следующая волна коронавируса в России. Член-корреспондент Российской Академии Наук, вирусолог Александр Лукашёв, не исключил, что новый всплеск заболеваемости станет не таким большим, как недавний февральский.

При этом он сообщил, что разделяет мнение коллег о том, что новая волна коронавируса накроет Россию в мае. Лукашёв отметил, что в странах Европы и в Соединённых Штатах Америки уже фиксируется подъём заболеваемости – это верный признак того, что в скором времени заражения коронавирусом в России тоже будут регистрировать чаще.

Специалист добавил, что по его мнению, число заражений будет ниже, чем в предыдущую волну коронавируса. Он объяснил это тем, что коллективный иммунитет россиян всё же достаточно высок, несмотря на его ослабление. Многие переболели ковидом, который был вызван штаммом “омикрон”, поэтому их антитела могут дать эффективный иммунный отпор, нейтрализуя коронавирус, отметил вирусолог, пояснив, что сейчас в мире циркулируют как раз варианты “омикрона”.