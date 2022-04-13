читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты продолжают давать прогнозы, когда и какой будет следующая волна коронавируса в России. Член-корреспондент Российской Академии Наук, вирусолог Александр Лукашёв, не исключил, что новый всплеск заболеваемости станет не таким большим, как недавний февральский.

При этом он сообщил, что разделяет мнение коллег о том, что новая волна коронавируса накроет Россию в мае. Лукашёв отметил, что в странах Европы и в Соединённых Штатах Америки уже фиксируется подъём заболеваемости – это верный признак того, что в скором времени заражения коронавирусом в России тоже будут регистрировать чаще.

Специалист добавил, что по его мнению, число заражений будет ниже, чем в предыдущую волну коронавируса. Он объяснил это тем, что коллективный иммунитет россиян всё же достаточно высок, несмотря на его ослабление. Многие переболели ковидом, который был вызван штаммом “омикрон”, поэтому их антитела могут дать эффективный иммунный отпор, нейтрализуя коронавирус, отметил вирусолог, пояснив, что сейчас в мире циркулируют как раз варианты “омикрона”.

Вам может понравиться

Белый дом отправит на Украину гаубичную артиллерию и военную помощь в размере 750 млн долларов

Киев получит от Соединенных Штатов очередной пакет военной помощи на 750 миллионов долларов. Издание The Hill сообщило, что Белый дом уже утвердил решение о передаче Украине новых партий оружия и

Ле Пен пообещала вывести Францию из объединенного командования НАТО после победы на выборах

Франция должна выйти из объединенного военного командования Североатлантического альянса, заявила кандидат в президенты страны Марин Ле Пен. Она также отметила, что реализует эту идею, если одержит победу во втором туре

Военкор Сладков рассказал о сдаче в плен более 1000 украинских морпехов

Около 1000 морских пехотинцев ВСУ добровольно сложили оружие в Мариуполе, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. В собственном телеграм-канале он опубликовал фотографии сдачи бойцов в плен МГБ и МВД Донецкой народной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 13 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 13 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |