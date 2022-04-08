НАСА и Национальная академия наук США рассматривают для включения в приоритеты на следующие 10 лет концепцию флагманской миссии «Орбиландер» на спутник Сатурна Энцелад. Об этом сообщает Forbes. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Шестой по величине спутник Сатурна Энцелад, по мнению многих ученых, является одним из самых интересных для изучения объектов в Солнечной системе. На глубине около 20 километров под его ледяной поверхностью находится теплый соленый океан, который представляется потенциально пригодным для форм инопланетной жизни, эволюционировавшей совершенно отдельно от Земли.

Это вопрос для планетологов и астробиологов важен настолько, что сейчас на НАСА нарастает давление с целью отправить флагманскую миссию на Энцелад, чтобы выяснить, что именно происходит под ледяной коркой крошечной луны. В настоящее время этот вопрос рассматривается в рамках отчета, составленного Национальной академией наук, в котором будут изложены приоритеты для НАСА на следующие 10 лет. Документ, называемый также Decadal Survey, будет опубликован 19 апреля 2022 года.

Концепция флагманской миссии НАСА «Орбиландер» предполагает, чтобы космический корабль облетел вокруг Энцелада, а затем приземлился на него. Стоимость миссии оценена примерно в 3 миллиарда долларов.

«На Энцеладе находится океан с лучшими характеристиками в Солнечной системе, уступающий только земному. То есть источник тепла, жидкая вода и химические ингредиенты, которые, как мы думаем, необходимы для биохимии, но очень сложно использовать типичные инструменты, чтобы исследовать этот океан, потому что он покрыт километрами льда», — сказал Шеннон М. Маккензи, планетолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса и автор концепции миссии «Энцелад Орбиландер».

Ученые считают, что у Энцелада есть подземный океан глубиной до 30 км, когда в 2014 году данные космического корабля НАСА «Кассини» показали, что на крошечной луне есть гейзеры, которые извергаются через трещины во льду. Эти гейзеры теоретически позволяют космическому кораблю взять пробы его подповерхностного океана, фактически не проходя сквозь его ледяную корку.

Хотя «Кассини» открыл подповерхностный океан, снимки «Вояджера» НАСА еще в 1980-х годах показали, что Энцелад очень яркий и лишен кратеров. Это значило, что он был покрыт хорошо отражающим льдом и что его поверхность продолжает обновляться. То есть, Энцелад геологически активен – он теплый и влажный, и поэтому там может существовать некая форма биологической жизни.

Океан, вероятно, нагревается ядром Энцелада, а гидротермальные жерла, подобных тем, что есть на Земле, способны поддерживать жизнь. Одно недавнее исследование предполагает, что подповерхностный океан на Энцеладе, по-видимому, взбалтывается течениями, подобными океанским на Земле. Другое дело, что здесь случаются «ледотрясения». Есть также интригующие свидетельства взаимодействия воды и горных пород, происходящих на дне океана.

«Орбиландер» намечено приземлить на Энцеладе и собрать образцы шлейфов гейзерных выбросов. С одной стороны, сделать это проще, чем на Марсе, потому что спутник гораздо меньше по массе, гравитация там составит примерно одну сотую от земной. Но с другой стороны, Энцелад сравнительно мал (его диаметр – всего 500 км, что составляет примерно седьмую часть размера Луны), поэтому физически покинуть орбиту Сатурна и выйти на орбиту вокруг Энцелада будет непросто.

Миссия на Энцелад отправится далеко не в «срочном порядке», независимо от рекомендаций ученых для НАСА. Концепция «Орбиландера» предполагает запуск в 2038 году и прибытие к цели в 2050 году. «Энцелад – это большой интерес для ученых в поисках жизни за пределами Земли. Теперь только вопрос времени, когда НАСА посетит его», – заключает Forbes.