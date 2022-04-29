В Министерстве обороны РФ рассказали, что истребители Миг-29 на параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая, пролетят по траектории в виде символа Z.

В оборонном ведомстве отметили, что такой полет будет совершен впервые и он будет означать поддержку участников спецоперации, которая сейчас проходит на территории Украины.

Z – тактический знак, который наносят подразделения вооруженных российских сил на военную технику, чтобы обозначить ее принадлежность. В итоге символ стал обозначением специальной военной операции, которую проводят российские военные на Украине.

Репетиция уже прошла над Алабино в Московской области, и истребители МиГ-29 отточили свое мастерство по полету в виде символа Z.

Всего из авиации в ходе парада Победы пролетят 62 самолета и 15 военных вертолетов.