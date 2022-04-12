читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Кипра постепенно снимают коронавирусные ограничения. С 11 апреля в стране отменено обязательное ношение медицинских масок и других индивидуальных средств защиты органов дыхания. Но только на открытых пространствах. Кроме того, в офисные и производственные помещения можно входить без предъявления так называемого SafePass, который содержит QR-код, подтверждающий наличие антител к коронавирусной инфекции.

В случае недомогания и подозрения на заражение обязательный тест на ковид тоже отменяется. Однако власти страны рекомендуют гражданину всё же сдать тест самостоятельно, если проявятся симптомы ковида.

Соответствующие изменения принял кабинет министров Кипра в рамках программы постепенных ослаблений коронавирусных ограничений. Уже в апреле власти планируют отменить ещё часть. В частности, с 18 апреля планируется отменить требование к наличию QR-кодов при посещении торговых центров и магазинов.

Впрочем, жёсткие ограничения пока сохраняются в отношении медицинских и социальных работников. Им по прежнему нужно иметь при себе SafePass. Особенно, если они оказывают услуги пожилым жителям Кипра.

Вам может понравиться

Regnum: в Шанхае начались протесты из-за карантина

Локдаун, введённый в Шанхае, многими жителями китайского мегаполиса стал восприниматься негативно. Дошло даже до открытых протестов, сообщает издание Regnum. Карантин в многомиллионном Шанхае китайские власти ввели в конце марта из-за

СК возбудит уголовное дело против украинской актрисы за призывы к насилию над офицерами ВС РФ

Следственный комитет России возбудит уголовное дело в отношении львовской актрисы, принявшей участие в съемке русофобского ролика. Начать расследование поручил глава СК Александр Бастрыкин. Речь идет об актрисе Андрианне Курилец, которая

RusVesna: В ходе рейда под Харьковом спецназ РФ обзавелся оружием стран НАТО

После рейда по окрестностям Харькова спецназ ВС РФ поделился фотографиями добытых трофеев. Среди них – оружие Североатлантического альянса, которое Запад передает Киеву, пишет издание RusVesna. Так, спецназовцам удалось получить в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 апреля – небольшая облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 12 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 апреля – небольшая облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 12 апреля – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 12 апреля – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 12 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |