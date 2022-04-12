Власти Кипра постепенно снимают коронавирусные ограничения. С 11 апреля в стране отменено обязательное ношение медицинских масок и других индивидуальных средств защиты органов дыхания. Но только на открытых пространствах. Кроме того, в офисные и производственные помещения можно входить без предъявления так называемого SafePass, который содержит QR-код, подтверждающий наличие антител к коронавирусной инфекции.

В случае недомогания и подозрения на заражение обязательный тест на ковид тоже отменяется. Однако власти страны рекомендуют гражданину всё же сдать тест самостоятельно, если проявятся симптомы ковида.

Соответствующие изменения принял кабинет министров Кипра в рамках программы постепенных ослаблений коронавирусных ограничений. Уже в апреле власти планируют отменить ещё часть. В частности, с 18 апреля планируется отменить требование к наличию QR-кодов при посещении торговых центров и магазинов.

Впрочем, жёсткие ограничения пока сохраняются в отношении медицинских и социальных работников. Им по прежнему нужно иметь при себе SafePass. Особенно, если они оказывают услуги пожилым жителям Кипра.