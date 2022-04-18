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Туристам, которые прилетают на территорию Кипра, с 18 марта больше не нужно заполнять специальную карту полета CyprusFlightPass.

С этой же даты на Кипре отменили и разделение стран на категории, что ранее зависело от эпидемиологической обстановки. Также туристам больше не нужен Safe Pass, так называемый ковидный паспорт. Ранее он был необходим для того, чтобы подтверждать в магазинах отсутствие носительства коронавирусной инфекции. Исключением осталось посещение ресторанов, расположенных в торговых центрах.

Но те, кто едет на Кипр, по-прежнему должны иметь при себе или справку о перенесенном коронавирусе, или действующий сертификат о пройденной вакцинации. Российские препараты “Спутник V” и “Спутник Лайт” находятся в списке признанных.

У непривитых туристов в аэропорту потребуют результат отрицательного ПЦР-теста на ковид, который должен быть сделан за 72 часа до вылета из дома.

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