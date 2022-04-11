читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Сладков, военный корреспондент, рассказал, что военнослужащие вооруженных сил России и республик Донбасса заблокировали в Мариуполе кого-то из очень важных лиц других стран.

В качестве доказательства он привел то, что целый батальон украинской морской пехоты сдался в плен. Журналист отмечает, что до них дошло, что их просто положат в землю для того, чтобы спасти каких-то важных людей из бункера. Там на «Азовстали» находится кто-то очень важный и секретный.

Военкор уверен, что как только имена и звания людей, которые находятся в катакомбах завода, станут известны, это будет сенсацией.

Ранее Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, выложил запись, где пленный из украинского нацбатальона рассказывает, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится около 200-300 наемников из других стран.

Вам может понравиться

Во Франции заявили о провале антироссийских санкций

Французское издание Monde diplomatique опубликовало материал, где говорится о полном провале санкционной политики, которую вели западные страны в отношении России в последние 8 лет. На это указывает то, что Москва

Минобороны России выложило кадры работы танков в Харьковской области

Российское министерство обороны обнародовало кадры, где показана работа российских танков, принадлежащих Западному военному округу. Экипажи проводили освобождение села Топольское под Харьковом в ходе спецоперации. По информации оборонного ведомства, подразделения российских

Киев пытается спасти из Мариуполя командиров НАТО из США и Израиля

Дальнейшая судьба «Мариупольского котла» почти предрешена. В нем сейчас находятся украинские националисты и остатки бойцов ВС Украины. Об этом пишет «Московский комсомолец». При этом власти Киева все отчаяннее пытаются вывезти
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 11 апреля – дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 11 апреля – небольшая облачность, до 22 °C |