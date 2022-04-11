Александр Сладков, военный корреспондент, рассказал, что военнослужащие вооруженных сил России и республик Донбасса заблокировали в Мариуполе кого-то из очень важных лиц других стран.

В качестве доказательства он привел то, что целый батальон украинской морской пехоты сдался в плен. Журналист отмечает, что до них дошло, что их просто положат в землю для того, чтобы спасти каких-то важных людей из бункера. Там на «Азовстали» находится кто-то очень важный и секретный.

Военкор уверен, что как только имена и звания людей, которые находятся в катакомбах завода, станут известны, это будет сенсацией.

Ранее Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, выложил запись, где пленный из украинского нацбатальона рассказывает, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится около 200-300 наемников из других стран.