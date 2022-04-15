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Татьяна Москалькова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в России, оценила доклад, предоставленный ОБСЕ, о ситуации на Украине. Об этом она написала в своем канале Телеграм.

ОБСЕ представили доклад о ситуации на Украине объемом более, чем в сто страниц. Специалисты организации приняли решение, что в обстреле мариупольского драмтеатра и роддома виноваты Вооруженные силы России.

Те, кто обстрелял театр и роддом, совершили военное преступление. При оценке ситуации представители ОБСЕ опирались на информацию, предоставленную журналистами, а также украинские правительственные источники.

Татьяна Москалькова опровергла выдвинутые обвинения. Она рассказала, что украинские военнослужащие провели эвакуацию роддома в Мариуполе, а на этом месте организовали огневые точки «Азова» (организация, запрещенная в России). Также Москалькова добавила, что на первых фотоснимках с места событий отсутствуют раненые, также на них вообще нет мирных жителей. А уже на следующий день «обнародовали» кадры с пострадавшими.

Москалькова отметила, что печально то, что за основу доклада ОБСЕ взяты фейковые сообщения, цель которых – обвинить Россию.

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