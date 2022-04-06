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В российском министерстве обороны выложили в свободный доступ видеокадры запуска сверхзвуковых ракет «Оникс». Удар был направлен на два военных объекта на территории Украины.

Запуск ракет был осуществлен залпом из берегового ракетного комплекса «Бастион», который размещен на полуострове Крым.

Сверхзвуковая ракета «Оникс» может лететь по заданной заранее траектории и при этом обходить зоны ПВО.

Российское оборонное ведомство обнародовало видео запуска, где показано, как осуществлялся последовательный запуск двух ракет через минимально возможное время.

На видеокадрах видно, как ракеты «Оникс» выстреливают вертикально наверх, потом набрав небольшую высоту, резко поворачиваются и улетают в даль на высокой скорости.

В Минобороны уточнили, что запуск ракет был направлен на заранее намеченные наземные цели.

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