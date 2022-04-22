Российское министерство обороны выложило видеокадры укрепрайона, который оставили военнослужащие Украины. Бойцы ВСУ бросили все вооружение, там же лежат тела военных, которые были убиты.

В оборонном ведомстве рассказали, что украинское националистическое подразделение, которое отказалось добровольно сдать оружие, было штурмом выдавлено с его укрепленных позиций. В ходе отступления националисты были вынуждены оставить всю боевую технику, а также противотанковые комплексы, стрелковое оружие, гранатометы и много различных боеприпасов.

В укрепленном районе ВСУ также было обнаружено больше двадцати тел убитых украинских военнослужащих.

В Минобороны рассказали, что укрепленный украинский район состоял из разветвленной сети окопов, траншей и бронированных огневых точек. Были там и сооружения долговременного характера, среди которых бункеры из бетона.