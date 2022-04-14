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Субраманьям Джайшанкар, глава индийского министерства иностранных дел, посетил Соединенные Штаты Америки. Во время визита представитель МИД Индии прокомментировал заявление Энтони Блинкена, госсекретаря США, который рассказал об особом внимании к вопросу нарушения прав человека в Штатах.

Индийский министр отметил, что в Нью-Дели тщательно следят за тем, как соблюдается свобода людей в Америки.

Джайшанкар рассказал, что индийский МИД контролирует вопросы прав человека, когда они возникают в Штатах. Особое внимание уделяется, если в стране нарушаются права граждан Индии.

Глава индийского внешнеполитического ведомства привел пример, что недавно в Нью-Йорке произошло нападение на двух сикхов. Он считает, что причиной конфликта стала расовая ненависть. Стало известно и еще об одном случае, около десяти дней назад в этом же месте произошло еще одно нападение на уроженца Индии.

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