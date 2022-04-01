читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Продовольственные продукты, производимые в России, являются тихим, но очень серьезным оружием нашей страны. Об этом рассказал Дмитрий Медведев. Он отметил, что поставки продукции сельскохозяйственной отрасли в другие государства на сегодняшний день в несколько раз превышают объемы экспорта реального оружия.

Зампредседателя Совбеза опубликовал в своем Телеграм-канале пост, где написал, что Россия сегодня – очень крупный производитель и поставщик зерновых культур во всем мире наряду с такими странами, как Китай и Индия. Также он уточнил, что в последнее время Россия стала и одним из самых крупных экспортеров пшеницы в другие страны мира.

Ситуация сегодня складывается таким образом, что в зависимости от российского экспорта находится продовольственная безопасность очень большого количества других стран. Выходит, что российское продовольствие – незаметное на первый взгляд и тихое оружие. При этом очень грозное.

Вам может понравиться

Минобороны РФ выложило кадры уничтожения беспилотника UJ-22 Airborne комплексом «Панцирь»

В российском министерстве обороны выложили кадры, на которых показано, как военные силы России уничтожили украинский летательный аппарат UJ-22 Airborne при помощи использования комплекса «Панцирь». По информации минобороны, на борту украинского

В России предложили создать новую платёжную единицу, чтобы потеснить доллар

При расчётах с дружественными странами нужно пользоваться новой платёжной единицей, которая не будет привязана ни к доллару, ни к евро. С таким предложением выступили экономисты Центра макроэкономического анализа и Института

Украинский кризис может повлиять на продовольственную безопасность Китая

На Западе считают, что кризис, который сложился на Украине, поставит под угрозу продовольственную безопасность Китая. Однако власти КНР заявляют, что сложившаяся ситуация у них полностью под контролем. Ситуацию объяснил автор
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – снег, до -0 °C | Королев: погода, 1 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 1 апреля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 1 апреля – пасмурно, до 22 °C |