Продовольственные продукты, производимые в России, являются тихим, но очень серьезным оружием нашей страны. Об этом рассказал Дмитрий Медведев. Он отметил, что поставки продукции сельскохозяйственной отрасли в другие государства на сегодняшний день в несколько раз превышают объемы экспорта реального оружия.

Зампредседателя Совбеза опубликовал в своем Телеграм-канале пост, где написал, что Россия сегодня – очень крупный производитель и поставщик зерновых культур во всем мире наряду с такими странами, как Китай и Индия. Также он уточнил, что в последнее время Россия стала и одним из самых крупных экспортеров пшеницы в другие страны мира.

Ситуация сегодня складывается таким образом, что в зависимости от российского экспорта находится продовольственная безопасность очень большого количества других стран. Выходит, что российское продовольствие – незаметное на первый взгляд и тихое оружие. При этом очень грозное.