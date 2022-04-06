Пожилые люди могут столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем после перенесённого ковида. У людей с хроническими заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой систем высок риск когнитивных нарушений. Причём в некоторых случаях нарушение памяти и вовсе может оказаться необратимым. Об этом газете “Известия” рассказали в одной из исследовательских институтов Роспотребнадзора.

Эксперты отмечают, что серьёзные нарушения когнитивных функций отмечаются у пожилых пациентов с явно выраженной симптоматикой ковида. Больше остальных риску потери памяти подвержены также те возрастные пациенты, у которых нет иммунитета от коронавируса, то есть не прошедшие вакцинацию.

Впрочем, медики уверяют, что сейчас тяжёлых последствий ковида фиксируется меньше, чем в первый пандемийный год (2020-й). И главную роль в этом играет не только особенность штамма “омикрон”, который сейчас распространён в России и при котором течение ковида, как правило, протекает в более лёгкой форме. Как говорят специалисты, за два года улучшились методики лечения коронавирусной инфекции, а кроме того многие граждане прошли курс вакцинации, что существенно облегчает течение болезни и минимизирует её последствия.