Женщины с избыточным весом находятся в группе риска развития рака эндометрия в матке. Опасность развития онкологии повышается в два раза. Об этом предупреждают врачи-онкологи из Международного агентства по изучению рака.

У пациенток, страдающих ожирением, изменяется гормональный фон. Это может спровоцировать развитие новообразований в матке. Такой вывод врачи сделали, основываясь на результатах наблюдений за женщинами, у которых был диагностирован рак матки. У пациенток наблюдался в динамике гормон инсулин и тестостерон.

Оказалось, что лишний вес меняет пропорции этих гормонов. При этом любой гормональный скачок может спровоцировать развитие рака. Онкологи уверены, что полученные новые данные помогут по-другому посмотреть на лечение новообразований в полости матки.