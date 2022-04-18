Крупные российские ритейлеры, к которым относятся «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и X5 Group, пересмотрели свои планы в отношении дальнейшей работы. Причина – в экономических сложностях, которые возникли на сегодняшний день. Об этом пишет издание «Коммерсант».

По информации издания, руководство сетей вынуждено уменьшать свои расходы, которые увеличиваются из-за разрыва логистических цепочек. Как результат, ритейлеры отказались временно открывать новые магазины и начали реорганизацию отделов, которые занимались созданием новых направлений.

Например, X5 Group переформировывает отдел, которые занимается развитием сети «Перекресток». Его сотрудники будут перенаправлены на другую, более актуальную для компании работу.

Заморозил часть проектов и «Вкусвилл». Основная работа в компании сейчас сосредоточена на направлениях, которые имеют более краткосрочный результат.

«Азбука вкуса» отказалась открывать около тысячи магазинов, что было запланировано на текущий год. Также попадет под сокращение около 80% специалистов, работа которых заключалась в поиске новых помещений под точки продажи.