По обнародованным итогам 2021 года, в области производства жидкокристаллических панелей, где 17 лет на мировом экспортном рынке бессменно лидировала Южная Корея, первенство теперь перешло к КНР, причем, по всей вероятности, на долгие годы. Об этом сообщает тайваньский портал MoneyDJ. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Мировая панельная промышленность характеризуется жесткой конкуренцией. При поддержке правительства Пекина китайские фабрики по выпуску ЖК-панелей быстро росли и увеличивали свои мощности, опережая прочих конкурентов. Согласно последним данным статистики, по итогам 2021 года Китай на долгие годы захватил трон у Южной Кореи и стал лидером на мировом рынке жидкокристаллических панелей.

«BusinessKorea» сообщила, что, по данным Корейской ассоциации производителей дисплеев, в показателях совокупной выручки китайские фабрики по производству ЖК-панелей смогли составить 41,5% объема мирового рынка в 2021 году, впервые превзойдя южнокорейских производителей (их показатель составил 33,2%). Южнокорейская панельная промышленность ранее впервые опередила японских конкурентов и вышла на первое место на рынке в 2004 году.

Что касается производства ЖК-панелей в количественных показателях, доля Китая на мировом рынке составляет 50,7%, что уже давно намного выше, чем у Южной Кореи (14,6%). В основном это сложилось из-за огромного внутреннего рынка КНР и крупных государственных субсидий для отрасли.

«С 2010-х годов китайское правительство активно поддерживает местные компании-производители панелей и способствует агрессивному захвату рынка, в том числе путем «ценовых войн» с японскими, тайваньскими и корейскими конкурентами. Южнокорейские ЖК-панели проигрывают конкуренцию в сегменте низких цен, где с 2018 года их обогнал Китай», – отмечает MoneyDJ.

Южная Корея по-прежнему лидирует в области дорогостоящих «флагманских» OLED-панелей – с долей мирового рынка в 82,8% в 2021 году. Тем не менее, рыночная доля китайских брендов на рынке OLED-панелей также быстро растет, благодаря Tianma, BOE и другим китайским компаниям-производителям панелей, которые вкладывают значительные средства в расширение выпуска OLED-дисплеев для смартфонов и планшетных ПК. Весьма вероятно, что объем производства OLED-панелей Китаем превысит южнокорейский в течение ближайших двух лет.

«LG Display в настоящее время является единственным производителем в мире, который может массово производить OLED-панели большого размера, что дает Южной Корее эксклюзивное положение в области OLED-панелей для телевизоров. Однако, поскольку правительство Китая субсидирует инвестиции в OLED-панели, ожидается, что к 2026 году доля рынка OLED-панелей для телевизоров от китайских производителей вырастет как минимум до 15,5%», – указывает MoneyDJ.