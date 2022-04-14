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Китай официально завершил строительство своей комплексной навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) третьего поколения, согласно заявлению Национальной комиссии по развитию и реформам. Об этом сообщает китайский портал CGTN. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Система BDS, построенная и эксплуатируемая исключительно Китаем в течение 27 лет непрерывной и последовательной работы, обеспечивает всевременные, всепогодные и высокоточные услуги позиционирования, навигации и синхронизации для пользователей по всему миру.

К настоящему времени у Китая на орбите находится группировка из 45 спутников BeiDou, а инвестиционная стоимость комплексной системы BDS превышает 400 млрд юаней (63 млрд долларов). В заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам КНР отмечено, что к концу 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) были достигнуты прорывы в ключевых технологиях производства чипов и модулей BeiDou.

Чипы SoC (представляют собой интегральную схему на кристалле, объединяющую все или большинство компонентов компьютера или другой электронной системы), поддерживающие сигналы стандартов Beidou 3, широко используются в области «интернета вещей» и бытовой электроники

Микросхемы навигации и позиционирования BeiDou, поддерживающие двухдиапазонный и двусторонний режимы, прошли проверку основных характеристик и в настоящее время производятся в массовом порядке.

К концу 2021 года общее количество терминальных продуктов с сервисом позиционирования BeiDou превысило один миллиард.

BDS предоставила комплексные услуги транспорту, службам общественной безопасности и управления чрезвычайными ситуациями, сельскому и лесному хозяйству, животноводству и рыболовству с интеграцией в электроэнергетическую, финансовую, коммуникационную и другую инфраструктуру.

К концу 2021 года системой BDS было оборудовано более 7,9 млн автомобилей. Около 8 000 комплектов терминалов BeiDou различных типов были применены в железнодорожном транспорте. Более 100 000 сельскохозяйственных машин были оснащены системами автоматического вождения на основе BDS.

Продажи отечественных смартфонов, оснащенных сервисом BDS, достигли 324 млн в 2021 году, что составляет 94,5% от общего объема продаж в Китае.

В ближайшие годы Китай продолжит развивать платформы государственных услуг для исследования и разработки приложений BDS, тестирования, сертификации и лицензирования для оптимизации глобальной системы обслуживания BDS.

Кроме того, страна будет продвигать короткие сообщения и другие функции BDS, чтобы создать глобальную общественную платформу аварийно-спасательных служб для поиска и спасения в чрезвычайных ситуациях, а также оповещения о бедствии, предоставляя стабильные услуги для всех пользователей в КНР и за рубежом.

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