Дальнейшая судьба «Мариупольского котла» почти предрешена. В нем сейчас находятся украинские националисты и остатки бойцов ВС Украины. Об этом пишет «Московский комсомолец».

При этом власти Киева все отчаяннее пытаются вывезти из окружения каких-то серьезных персон. Кто находится в «Мариупольском кольце» достоверно неизвестно, но есть различные версии.

Украина пыталась прорваться к тем, кто в окружении, и по морю, и по воздуху. Начальная версия состояла в том, что в «котле» находятся главари националистической группировки Азов (запрещенная в России организация).

Но потом возникли сомнения, что из-за них власти Киева готовы жертвовать большим количеством своих вертолетов. Более правдоподобной выглядит версия, что в «котле» остались советники Североатлантического альянса. Есть предположения, что в окружении оказались и какие-то высокопоставленные лица из ВС Британии, США и Израиля.