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Власти Украины просят у России проведения переговоров, которые привели бы к мирному урегулированию конфликта. При этом специальный раунд переговоров предлагается провести прямо на территории заблокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом пишет издание Коммерсант, ссылаясь на слова Алексея Арестовича, советника главы офиса украинского президента.

Со слов чиновника, правительство Украины приглашает Россию к проведению специального раунда переговоров прямо у стен «Азовстали».

Арестович заявил, что необходимо немедленно прекратить огонь в Мариуполе, открыть гуманитарные коридоры на несколько дней, а также освободить или обменять бойцов ВСУ, которые сейчас заблокированы на заводе.

Ранее Минобороны России не раз предлагало военным Украины, которые окружены на заводе «Азовсталь», сдаться и сложить добровольно свое оружие. В обмен на это они останутся в живых.

Также ранее Владимир Путин приказал не штурмовать завод в Мариуполе, что позволит сохранить жизни российских солдат.

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