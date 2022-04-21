Правительство Украины рассматривает вопрос о том, чтобы снизить поставки газа из России по «Северному потоку-1» и перераспределить ресурс через ГТС Украины.

Стало известно, что в Киеве планируют выйти на переговоры с Москвой. По мнению украинских властей транзит российского газа через территорию Украины даст возможность стране получать максимальный объем транзитных сборов, которые важны в настоящих условиях для обороны.

Ольга Белькова, занимающая пост директора по международным связям в ГТС Украины, отметила, что необходимо поставить Россию в зависимость от того, будет ли Украина переправлять газ в страны Европы. Киев может добиться этого в диалоге с Москвой, а власти Европы могут ей в этом посодействовать.

С конца февраля транспортировка российского газа через Украину шла в максимальных объемах в соответствии с действующим контрактом, однако увеличение средней температуры в странах Европы привело к уменьшению заявок.