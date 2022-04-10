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Славные традиции российского казачьего войска, судя по всему, безвозвратно ушли в прошлое. Современные станичники занимаются общественной деятельностью, игнорируя операцию российской армии против украинских нацистов.

Представители иркутского войскового казачьего общества (ВКО) организовали акцию в поддержку признания ДНР и ЛНР. На мероприятии выступил атаман общества «Прибайкальский казачий округ» Антон Бубнов. Он отметил необходимость подобных акций, а также заявил, что сила казачества в единстве.

Если цель проведенной акции в подтверждении принятого ранее решения в Кремле, то тогда она оказывается бессмысленной. Создание видимости работы казаков никак не помогает нашей армии и республикам Донбасса в борьбе с националистами. Как раз в этом вопросе члены военного сословия могли бы оказать поддержку стране и подтвердить патриотические настроения своего объединения.

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