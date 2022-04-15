С самого начала проведения специальной операции по освобождению ДНР и ЛНР служащие внутренних войск МВД Донбасса находятся в строю вместе с военнослужащими.

Большинство военных корреспондентов из России с удивлением передавали информацию, что сам глава министерства внутренних дел ДНР, Алексей Дикий, не оставляет своих бойцов и находится вместе с ними на передовой. Военкоры также высоко оценивают боевую подготовку внутренних войск Донецкой народной республики.

Портал Русвесна выложил кадры, где показаны боевые будни в самой горячей точке Донбасса на сегодня – Мариуполе.

Военнослужащие на видео передают приветы своим близким и рассказывают о том, какие оперативные задачи они выполняют сейчас.