читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С самого начала проведения специальной операции по освобождению ДНР и ЛНР служащие внутренних войск МВД Донбасса находятся в строю вместе с военнослужащими.

Большинство военных корреспондентов из России с удивлением передавали информацию, что сам глава министерства внутренних дел ДНР, Алексей Дикий, не оставляет своих бойцов и находится вместе с ними на передовой. Военкоры также высоко оценивают боевую подготовку внутренних войск Донецкой народной республики.

Портал Русвесна выложил кадры, где показаны боевые будни в самой горячей точке Донбасса на сегодня – Мариуполе.

Военнослужащие на видео передают приветы своим близким и рассказывают о том, какие оперативные задачи они выполняют сейчас.

Вам может понравиться

В мае грузопоток в портах Северо-Запада может сократиться на 95%

Уход транспортных компаний с российского рынка может существенно сказаться на работе отечественных портов. Так, контейнерный грузопоток на Северо-Западе может упасть сразу на 95%. Такой прогноз озвучил Дмитрий Паньков, гендиректор Группы

Политолог рассказал о «мрачном» симптоме крушения господства США

Стивен Кук, политолог из Соединенных Штатов Америки, сделал анализ международной обстановки на сегодняшний день и сделал вывод, что грядет крушение американского миропорядка. На это указывает то, что серьезно ухудшаются взаимоотношения

Верните оплату наличными: петербургские пенсионеры критикуют транспортную реформу Смольного

Петербуржцы пожаловались на неудобства, связанные с новой системой оплаты проезда в общественном транспорте после начала транспортной реформы. Своим возмущением они делятся в социальных сетях и на официальных онлайн-ресурсах Смольного. Горожане
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |