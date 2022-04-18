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Вино и другие спиртосодержащие напитки могут представлять опасность для здоровья некоторых людей. Издание Ferra.ru рассказало, кому стоит воздерживаться от горячительного.

В первую очередь это люди, страдающие от сахарного диабета. Вино, особенно употребляемое натощак, провоцирует сильные колебания уровня глюкозы в крови, который то снижается, то снова повышается.

Кроме того, астматики от алкогольных напитков могут столкнуться с приступами удушья. Очень нежелательно пить вино и в том случае, если пациент принимает успокоительные таблетки либо обезболивающие препараты. И совсем уж опасно употреблять спиртосодержащее при медикаментозном лечении от алкоголизма, при котором рекомендован препарат «Дисульфирам».

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