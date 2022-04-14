В чешском издании Lidovky опубликовали материал, что жители Чехии совсем скоро останутся без яиц и мяса птицы. Об этом пишет Иносми.

Автор публикации рассказал, что в местных хозяйствах серьезно сокращают производство, а многие предприятия по производству мяса птицы и яиц полностью останавливают свою работу. Это происходит из-за стремительного увеличения расходов, причина этому – антироссийские санкции, введенные после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине.

По мнению экспертов, уже в ближайшее время Чехия не сможет обеспечить своих же граждан яйцами и мясом птицы.

Автор уточняет, что к концу этого года больше половины предприятий, производящих мясо птицы, запланировали ограничить свою работу. Шесть процентов из них будут полностью закрываться. В проведенном опросе приняли участие больше 50 чешских хозяйств.