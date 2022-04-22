Отключенный микрофон не мешает большинству популярных сервисов для проведения видеоконференций прослушивать своих пользователей. К таким выводам после ряда тестов пришли учёные из Висконсинского и Чикагского университетов США.

Исследователи изучили, как работают приложения, и пришли к выводу, что отключение микрофона “глушит” звук только для собеседников человека. Сама же запись продолжается со звуком и затем какое-то время хранится на серверах разработчика.

Специалисты уверяют, что “прослушку” обнаружили у приложений Zoom, Skype, Discord и других. Эксперты утверждают, что по звукам, которые записываются при якобы отключенном микрофоне, можно с помощью нейросетей определить, чем занят человек, не говоря уже о том, что он произносит, полагая, что его не слышно.

Впрочем, авторы исследования отмечают, что вряд ли разработчики приложений как-то используют полученную информацию. Однако исключать того, что она не попадёт в руки мошенников тоже нельзя.