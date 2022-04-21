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Джереми Уорнер, обозреватель издания The Telegraph, рассказал, что властям Индии важно сейчас пересмотреть свою политику. По его мнению Индии следует разорвать все отношения с Москвой и примкнуть к странам Евросоюза.

Журналист отметил, что дружба, которая сейчас существует между Москвой и Нью-Дели, указывает на то, что Индия находится на стороне Китая. Издание The Telegraph называет такую политикой неприемлемой и вызывающей много вопросов.

Поэтому обозреватель призывает правительство Индии разорвать все контракты на поставки нефти и оружия из России даже в ущерб себе. А в качестве замены Индия сможет закупить в странах Запада системы вооружения с использованием субсидий. Это даст возможность снизить долю Москвы на рынке и вступить Индии в коалицию против Китая.

По мнению журналиста, бизнес сегодня плотно связан с геополитикой. Поэтому индийскому премьер-министру важно сейчас определиться и заявить, на чьей стороне в действительности он находится.

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