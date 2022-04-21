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Перенесённое заражение коронавирусной инфекцией для организма не проходит бесследно. Он начинает стареть раньше. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

В интервью изданию URA.RU специалист пояснил, что в данном случае речь идёт о риске развития “возрастных болезней”. Перенесшие ковид пациенты начинают сталкиваться с ними раньше. В пример Крючков привёл болезни системы кровообращения. У пациентов, которые были заражены коронавирусом, инсульты, инфаркты и другие сосудистые заболевания стали возникать чаще, а их симптомы проявляться в более раннем возрасте, 50-55 лет.

Иммунолог подчеркнул, что у многих людей при нормальном течение жизни проблемы со здоровьем возникли бы лет через десять. Однако из-за коронавирусной инфекции, они проявляются уже сейчас. В основном это касается тех, добавил Крючков, кто переболел ковидом в тяжёлой форме или тех, у кого затянулся так называемый постковидный синдром (некоторые симптомы ковида, которые сохраняются у пациентов и после выздоровления).

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