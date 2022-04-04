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Чтобы витамины лучше усваивались организмом, их необходимо принимать одновременно с употреблением пищи, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он пояснил, что это связано с особенностями пищеварительной системы – усвоение любого продукта происходит тогда, когда он нормально переваривается.

По словам иммунолога, в наше время натуральные продукты не дают возможности покрыть нехватку витаминов в организме. В них содержится значительно меньше микроэлементов, чем в синтетических комплексах.

Кроме того, многие люди сегодня ведут малоподвижный образ жизни, поэтому нуждаются в меньшем количестве калорий. Это вынуждает сокращать рацион, а вместе с ним – и количество витаминов, поступающих в организм. Некоторые микроэлементы, необходимые человеку, вообще не поступают с едой, поэтому требуется обязательный прием их синтетических аналогов.

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