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В штаб-квартире Twitter никто не появляется – почему бы не сделать из неё приют для бездомных. Такое предложение высказал американский миллиардер Илон Маск. Соответствующее сообщение он опубликовал у себя в twitter-аккаунте, прикрепив к нему тематический опрос.

Из результатов опроса следует, что подписчики Маска идею оценили: положительно о ней отозвались свыше 90% человек (это около 1,9 миллионов). Против выступили меньше 10%.

Головной офис Twitter, который расположен в Сан-Франциско, пустует с 2020 года. Когда в США были введены антиковидные ограничения, руководство соцсети разрешило трудиться сотрудникам из дома. А после снятия ограничений на “удалёнке” можно было остаться, если есть желание.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск недавно вошёл в совет директоров социальной сети, купив десятую часть компании, которая владеет Twitter.

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