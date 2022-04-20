Новая неинвазивная методика, основанная на устройстве, фокусирующем ультразвуковые волны, опробована в экспериментах ученых Мичиганского университета (США) и успешно ликвидировала до 75 процентов опухолей. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ученые из Мичиганского университета (UM) использовали новую технику для успешного уничтожения опухолей с помощью неинвазивных ультразвуковых волн в экспериментах, проведенных пока что на лабораторных крысах. Это приближает медицину к порогу крупного прорыва в лечении пациентов с раком печени, отмечается в отчете об исследовании научных сотрудников UM, опубликованном в журнале Cancers.

Аналогичная медицинская техника, работающая по тем же принципам, в настоящее время также проходит испытания на людях – в США и Европе. Таким образом, внедрение новой методики в достаточно широком доступе может быть лишь вопросом времени.

Ранние тесты показали, что ультразвуковые волны успешно уничтожили до 75 процентов опухолевых новообразований в печени у подопытных крыс, что в конечном итоге позволило иммунной системе грызунов действовать более эффективно и уничтожить оставшиеся раковые ткани, предотвращая их повторное появление.

«Даже если мы не воздействуем на всю опухоль, мы все равно можем вызвать ее регресс, а также снизить риск метастазирования в будущем», – сказал профессор Чжэнь Сюй из отдела биомедицинской инженерии UM, который является одним из ведущих авторов исследования.

Новая методика лечения уже получила название – «гистротрипсия». Принцип действия выглядит следующим образом: медицинский аппарат неинвазивно направляет ультразвуковые волны так, чтобы целевая ткань была механически разрушена. Этот процесс осуществляется с точностью до миллиметра.

Новый метод в настоящее время активно используется в исследовании рака печени человека как в США, так и в Европе. Это важно, поскольку большое количество клинических ситуаций исключает прямое (то есть инвазивное) вмешательство – из-за размера опухоли, ее расположения или стадии.

Хотя в исследовании ученых Мичиганского университета рассматривалось уменьшение только части раковых тел, оставляя большую часть опухоли нетронутой, но использованный метод позволил группе исследователей продемонстрировать эффективность нового подхода в далеко не идеальных условиях.

Также важно и то, что лечение рака ультразвуковыми волнами позволяет избежать распространенных побочных эффектов.

«Гистотрипсия — это многообещающий вариант, который может преодолеть ограничения доступных в настоящее время методов абляции и обеспечить безопасное и эффективное неинвазивное удаление опухоли печени», – отметил в своем блоге докторант кафедры биомедицинской инженерии UM Теджасви Уорликар. Он добавил: «Мы надеемся, что наши выводы из этого исследования будут мотивировать будущие доклинические и клинические исследования гистотрипсии для достижения конечной цели – клинического внедрения гистотрипсии у пациентов с раком печени».

Рак печени является одной из 10 основных причин смерти от рака во всем мире. Это заболевание, даже при наличии нескольких имеющихся уже сейчас методов лечения, тем не менее, является крайне серьезным и опасным диагнозом, поскольку показатели выживаемости пациентов в Соединенных Штатах составляют менее 18 процентов.

Но с помощью ультразвука команда из UM нашла способ создать микросекундную «акустическую кавитацию» без неблагоприятных побочных эффектов, таких, какие дают химиотерапия и радиологическое облучение. Рак имеет долгую, мрачную и тяжелую историю в человеческой медицине, но постепенно ученые делают все новые шаги к окончательной победе над ним.