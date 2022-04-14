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Компания Google без больших анонсов и почти незаметно выпустила программу, которая должна облегчить владельцам “айфонов” переход на смартфоны, работающие на операционной системе Android. О появлении соответствующего приложения слухи ходили ещё с прошлого года, и вот теперь оно появилось в App Store.

Воспользоваться приложением можно во многих регионах, в том числе и в России. Оно бесплатное. Switch to Android – так называется приложение – позволяет за короткое время перенести все важные данные с iOS-устройств: контакты, фотографии, мероприятия из календаря и так далее. При этом никаких дополнительных подключений к компьютеру не требуется. Все данные переносятся через облачные сервисы.

Кроме того, приложение позволяет быстро настроить смартфон на Android. Как пример, заменить сервис iMessage на обычный SMS.

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