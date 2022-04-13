Тим Кук, глава компании Apple, заявил, что владельцы смартфонов, которые будут ставить на свои гаджеты программное обеспечение из сторонних ресурсов, могут легко стать жертвой мошенников. Об этом пишут Известия.

Скачивание и установка приложений на айфоны в обход официального App Store может дать доступ к личным данным третьим лицам, которые в этом заинтересованы. В результате компания Apple не сможет обеспечить пользователям смартфонов безопасность.

Он добавил, что в собственном магазине приложений компания проверяет все приложения разработчиков и за это берет с них комиссию. А пользователи гаджетов Apple получают надежную защиту.

За последние месяцы из магазина App Store для российских пользователей исчезло больше семи тысяч приложений, в том числе и официальные приложения банков. Причиной стали санкции, вводимые из-за сложившейся ситуации на Украине.