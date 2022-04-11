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Возможность определить появился ли иммунитет после того, как человек воспользовался назальной вакциной от коронавируса, уже имеется. Соответствующие тест-системы разработаны. Об этом рассказал руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал, что в России уже разработаны назальные вакцины от коронавирусной инфекции на основе “Спутника V”. Предполагается, что в скором времени может начаться их массовое применение.

Директор Центра имени Гамалеи отметил, что тест-система – не отечественная разработка, её просто адаптировали под российскую вакцину. При этом существующая тест-система не требует отдельной регистрации, поскольку уже находится на рынке. Всё, что нужно сделать для её массового применения, – расширить инструкцию, заявил Гинцбург.

Назальная вакцина на основе “Спутника” состоит из двух компонентов. Она должна появиться в широкой продаже, когда будет решён вопрос с производством специальных насадок для её введения.

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