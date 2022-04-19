Александра Трусова, российская фигуристка, дала интервью каналу YouTube Waction, в ходе которого рассказала, что в ее планах на соревнованиях показать пятерной прыжок вперед всех, особенно раньше, чем это сделают мужчины.

Во время выступления на произвольной программе в Пекине Александра сделала сразу пять прыжков с четырьмя оборотами. Ранее такого никто не показывал.

Александра рассказала, что пять четверных прыжков в ходе произвольной программы она сделала, чтобы получить победу. Она также очень хотела исполнить их первой. Александра добавила, что ей не хочется топтаться на одном месте, и в выступления важно всегда добавлять что-то новое.

Она отметила, что спортсмен каждый раз должен обходить не соперников, а самого себя. Теперь же в планах Александры – научиться делать пятерной прыжок и показать на соревнованиях его раньше, чем это сделают другие, в том числе и фигуристы мужчины.