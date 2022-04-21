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Алексей Анпилогов, занимающий пост президента фонда «Основание», рассказал о правильности действий российских вооруженных сил на Украине. Об этом пишет издание Украина.ру.

Когда Россия начала проведение специальной операции, у нее не было превосходства над Вооруженными силами Украины по численности. Правильным ходом стал фактор внезапности, который применили в первые дни кампании. В результате этого российские военные уничтожили украинскую систему ПВО.

Эксперт отметил, что украинская система ПВО не была готова к такого рода атакам. Также российскими войсками было использовано преимущество маневренности. Плюсом стало и вооружение всего поля боя, что дало возможность делать удары одновременно в нескольких направлениях.

На Украине в первые дни не понимали, куда направлять свои резервы. Возникла угроза Киеву и Генеральный штаб решил защищать его, однако туда удар не наносился.

Анпилогов рассказал, что теперь правительство Украины находится в проигрышной ситуации.

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