Длинные выходные, вызванные майскими праздниками, не пройдут бесследно для эпидемиологической ситуации в стране. В середине мая ожидается всплеск заражения коронавирусом. Такой прогноз сделал директор научного центра молекулярно-генетических исследований “ДНКОМ” Андрей Исаев.

В интервью ТАСС Исаев отметил, что на праздниках люди будут активно перемещаться и вступать в контакты. Следовательно, и риск заразиться коронавирусом будет в разы выше, чем в обычные дни. Кроме того, со слов эксперта, в ряде стран уже отмечен рост инфицирования коронавирусом – следовательно, можно ожидать похожего развития событий и в России.

Исаев при этом заметил, что вряд ли новая, шестая по счёту, волна станет тяжёлым испытанием для людей. По словам специалиста, штамм коронавируса “омикрон” и его подвиды приводят к ковиду, который у многих пациентов протекает в лёгкой форме, а у некоторых и вообще без симптомов. Кроме того, в России достаточный уровень коллективного иммунитета, чтобы говорить о том, что новую волну страна пройдёт относительно спокойно, уверен эксперт.