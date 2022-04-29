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ВСУ сами уйдут с Донбасса максимум к середине мая, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он пояснил, что для этого российским войскам достаточно перекрыть все пути снабжения группировки украинских националистов западным оружием.

Он напомнил, что на Донбассе сейчас находятся самые боеспособные подразделения ВСУ, но они не представляют никакой опасности без западных вооружений. Если остановить поставки оружия, то удержать линию соприкосновения нацисты просто не смогут. У них останется лишь два выхода – уйти из региона или погибнуть.

По словам Леонкова, российский Генштаб отлично знает это и предпринимает соответствующие меры. При этом разгром группировки ВСУ на Донбассе является более предпочтительным, так как он позволит отобрать у Киева последний козырь и заставить его капитулировать.

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