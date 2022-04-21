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Борис Джонсон, английский премьер-министр, не будет настаивать на том, чтобы премьер-министр Индии изменил свое отношение к украинскому конфликту. Об этом пишет издание Times of India, ссылаясь на представителя Британии.

Британский политик первый раз приехал в Нью-Дели именно в должности премьер-министра. В планах обсудить вопрос украинского конфликта, но Джонсон заявил, что не будет пытаться как-то повлиять на индийского представителя.

Глава британского правительства добавил, что он стремится к конструктивному диалогу между странами и налаживанию контактов  с Индией, как со значимым международным партнером.

В издании также отмечают, что главной темой диалога между Англией и Индией станет партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе, а также вопросы, затрагивающие сферу обороны.

Ранее в издании The Telegraph написали, что Индии следует разорвать отношения с Россией и примкнуть к западной коалиции против Китая.

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