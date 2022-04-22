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Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Америки, Джо Байдена, стремительно идет вниз. И виной этому – не только политика президента относительно украинского конфликта. Об этом пишет издание Washington Times.

В публикации говорится, что глава Штатов делает одну ошибку за другой, как итог – все меньше американских граждан поддерживают его. Автор материала указывает, что в течение многих десятилетий рейтинг президентов Америки только рос в тех случаях, когда в стране возникала угроза ядерной эскалации или появлялась серьезная проблема стратегического характера.

Сегодняшний же глава Соединенных Штатов имеет прямо противоположные результаты. В публикации упоминаются его неудачи, которые ранее уже произошли на Украине, а также бегство из Афганистана.

Напомнили в издании и о финансовых махинациях, которые совершал сын президента – Хантер Байден.

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