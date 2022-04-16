Нидерланды намерены стать мировым лидером в сфере производства полупроводников следующего поколения – фотонных чипов. Об этом сообщает нидерландский портал Dutch IT-channel. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

PhotonDelta, международная экосистема организаций, занимающихся технологиями фотонных чипов, привлекла в общей сложности государственные и частные инвестиции в размере 1,1 миллиарда евро, чтобы превратить Нидерланды в лидера по производству полупроводников следующего поколения.

Эти инвестиции включают грант в размере 470 млн евро, финансируемый через нидерландский Национальный фонд развития, а оставшаяся часть вложена различными партнерами и заинтересованными сторонами. Это часть национального плана правительства Нидерландов по укреплению и расширению позиций страны как мирового лидера в области интегрированной фотоники.

Программа будет действовать в течение шести лет и позволит PhotonDelta и ее партнерам дополнительно инвестировать в фотонные стартапы, расширять производство, привлекать и обучать таланты, стимулировать внедрение. К 2030 году PhotonDelta планирует создать экосистему с сотнями компаний, клиентами по всему миру и производственной мощностью более 100 000 пластин в год.

Фотоника – это использование фотонов (частиц света) для передачи информации. Фотонные чипы, также называемые фотонными интегральными схемами (PIC), разрабатываются для создания меньших по размеру, более быстрых и более энергоэффективных устройств. В перспективе PIC способны обрабатывать и передавать данные намного эффективнее, чем их электронные аналоги.

Как и в случае с традиционными кремниевыми чипами, производственный процесс осуществляется с использованием технологии автоматического масштабирования пластин. Это позволяет производить чипы серийно, что снижает затраты.

Важным моментом является то, что PIC способны преодолеть ожидаемый предел «закона Мура» для развития глобальной IT-отрасли, а также помочь решить вопросы энергоэффективности и устойчивости новых поколений полупроводников. PIC в основном намечено использовать в сфере передачи данных и телекоммуникаций для снижения энергопотребления на бит и увеличения скорости.

Поскольку ожидается, что к 2027 году на использование данных и Интернета будет затрачиваться примерно 10% мирового потребления электроэнергии, PIC обеспечивают эффективный способ смягчения воздействия на климат. Фотонные интегральные схемы вскоре также будут играть важную роль в серийных инновационных датчиках, позволяющих добиться более ранней диагностики заболеваний, безопасных беспилотных транспортных средств и инфраструктуры и более эффективного производства продуктов питания.

Эвит Роос, генеральный директор PhotonDelta, сказал: «Постоянная нехватка чипов подчеркивает острую необходимость для Европы развивать собственные производственные мощности для таких стратегических технологий. Теперь мы можем поддерживать сотни стартапов, исследователей, производителей и новаторов и развивать отрасль фотоники, что способно оказать такое же влияние, как появление основанной на кремниевых чипах микроэлектроники несколько десятилетий назад».

Роос также добавил: «Нидерланды считаются пионерами в разработке технологии PIC, и благодаря постоянной поддержке правительства страны мы смогли построить вокруг них полную цепочку поставок. В результате мы признаны во всем мире как ведущий центр фотонной интеграции».

По его словам, фотонные чипы – один из важнейших технологических прорывов последнего десятилетия. Они не только позволяют создавать более быстрые, дешевые, мощные и экологичные устройства, но и позволяют внедрять радикальные инновации, такие как доступная диагностика по месту оказания медицинской помощи или квантовые вычисления.

Предложение PhotonDelta было представлено Министерству экономики и климата Нидерландов в тесном сотрудничестве с Эйндховенским и Делфтским технологическими университетами, Университетом Твенте, рядом крупных научно-исследовательских центров. Экосистема PhotonDelta в настоящее время состоит из 26 компаний, 11 технологических партнеров и 12 партнеров по исследованиям и разработкам. Организация является частью консорциума, который инвестирует в перспективные компании в области фотоники.