На российских афишах пропали практически полностью исполнители из-за рубежа. В прошедшем месяце билеты предлагались только на 15 концертов и часть из них позже либо отменили, либо перенесли на другое время.

Среди них английская группа Smokie, которая должна была выступать в «Крокус Сити Холле». Ее выступление перенесли на срок больше года, планируется, что выступит Smokie в России теперь в октябре 2023 года. А выступление Эмира Кустурицы полностью отменили.

Если сравнить с 2019 годом, то доля концертов иностранных исполнителей в России составляла около 20 процентов. В период пандемии коронавирусной инфекции этот показатель снизился до трех.

При этом за иностранных исполнителей не считают музыкантов из Украины и Белоруссии, так как их гастролями занимаются российские промоутеры.

Таким образом, продажи билетов на выступления в марте этого года снизились на 43%, если сравнивать с 2021 годом, и на 80%, если сравнивать с 2019 годом.