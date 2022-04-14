Ананасы способны снижать давление и помогать в лечении воспалительных процессов в кишечнике, рассказал диетолог Джонатан Вальдес. Он также назвал ряд других полезных свойств тропического фрукта.

По словам врача, наличие большого количества клетчатки, а также высокое содержание в ананасе витамина C делает его очень полезным для опорно-двигательного аппарата. Фрукт поддерживает отличное состояние костной системы человека. За здоровье костей отвечает марганец, который содержится в ананасах. Кроме того, фрукт обладает способностью снимать болевые ощущения.

Еще одно преимущество ананасов – способность вызывать чувство насыщения, несмотря на низкую калорийность. Благодаря этому употреблять эти фрукты можно людям, мечтающим сбросить лишние килограммы.