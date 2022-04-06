На фоне ажиотажного спроса на сахар, который ещё наблюдается в некоторых регионах России, специалисты продолжают рассказывать о вреде этого продукта, если им злоупотреблять. В интервью News.ru диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что в сутки стоит употреблять не больше 22 граммов сахара.

При этом, по словам, эксперта, здесь могут быть исключения: люди помоложе и поздоровее могут употребить сахара побольше, а людям пожилым с “букетом” хронических заболеваний от сахара лучше отказаться совсем, чтобы не усугубить своё состояние.

Но если с сахаром как таковым всё в целом понятно, то многие люди просто не подозревают о том, что сахар находится в повседневных продуктах и его тоже стоит учитывать, если высчитывать суточную норму.

По словам Гинцбурга, производители не всегда честны с потребителями. К примеру, сахар встречается в мясных изделиях, сосисках, бородинском хлебе. Иногда он может скрываться под названиями “глюкозно-фруктовый сироп” или “патока”.