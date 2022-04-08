Депутаты Кипра, представляющие оппозиционную Прогрессивную партию, 7 апреля отказались посещать заседание, в ходе которого транслировалось видеовыступление украинского президента. Об этом пишет «Российская газета».

Во фракцию Прогрессивной партии входит 15 депутатов и она занимает второе место по численности в законодательном органе из 56 мест.

После того, как президенту страны Никосу Анастасиадису, задали вопрос, почему представители оппозиции не явились на заседание, он ответил, что отказывается делать политические комментарии.

Анастасиадис заявил, что каждая политическая сила может вести себя так, как ей хочется. А оценивать ее действия будет уже народ.

Известно, что Владимир Зеленский 7 апреля выступил по виде в Греции вместе с силовиками националистического батальона «Азов» (запрещенная в России организация), чем вызывал серьезный скандал.