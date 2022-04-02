Транспортная реформа необходима Петербургу, но Смольный не продумал ее как следует прежде чем вводить, что чревато рядом проблем, рассказал депутат МО «Московская застава» Алексей Воробьев.

По его словам, нововведения не будут способствовать развитию общественного транспорта в Северной столице и лишат большую часть горожан удобных и функциональных маршрутов.

Напомним, 1 апреля стартовала реформа Смольного, в ходе которой значительно сократились маршруты за счет упразднения сети коммерческих маршрутных такси. Администрация города уверена, что вместительные и безопасные автобусы смогут перекрыть потребности петербуржцев в общественном транспорте. Тем временем горожане уже испытывают массу неудобств. Людям приходится на холоде стоять в ожидании общественного транспорта.

Депутат МО «Московская застава» Алексей Воробьев недоволен тем, что сокращается количество маршрутов общественного транспорта.

«Учитывая состояние дорог и эти «бутылочные горлышки», которые у нас много где проявляются, лучше бы развивать общественный транспорт и пересаживать людей, но этого не происходит, общественный транспорт сокращается. Транспортная реформа не продумана, как и другие реформы, все реформы очень веселые», – подчеркнул он Воробьев.

Похожее мнение высказала и депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова. По ее словам, увеличивается количество пересадок, что говорит о «не очень комфортных условиях перемещения».

Она добавила, что при реализации транспортной реформы сложно обойтись без трудностей, и остается лишь подстраиваться под ситуацию.

Отметим, что это не первый провал администрации губернатора Александра Беглова. Совсем недавно горожане массово жаловались на мусорную реформу, а снежная зима и отсутствие снегоуборочных машин вынудило многих петербуржцев судиться с властями.