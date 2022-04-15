Президент США Джо Байден объявил о дополнительном тяжелом вооружении на сумму 800 миллионов долларов, которое выделено из арсеналов армии США и будет отправлено войскам Украины, включая тяжелые гаубицы с десятками тысяч снарядов, сотни бронемашин и 11 вооруженных вертолетов. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пентагон надеется, что 18 буксируемых 155-мм гаубиц и 40 000 артиллерийских снарядов, которые США предоставляют впервые, «помогут уравнять шансы против российских сил».

«Украинцы специально просили огневую поддержку, конкретно – артиллерию», – пояснил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Помимо этого, в комплект поставки входят 10 противоартиллерийских радаров AN/TPQ-36; две РЛС воздушного наблюдения AN/MPQ-64 Sentinel; 300 ударных дронов Switchblade; 500 противотанковых ракет Javelin; 200 бронетранспортеров М113; 100 бронированных автомашин «Хамви».

Также включены 11 вооруженных вертолетов Ми-17, ранее предназначенных для ныне несуществующих ВВС Афганистана, вслед за пятью бывшими афганскими Ми-17, перелетевшими за границу и переданными Украине в январе.

«Одной из загадок в списке является неуказанное количество и тип «беспилотных кораблей береговой обороны», которые предоставит ВМС США. Кирби описал направляющийся в Украину дрон как «надводное судно, которое можно использовать для различных задач береговой обороны», – отмечает Defense News.

Кроме прочего, в поставку для Украины включены средства защиты от химических, радиологических и ядерных загрязнений, 30 комплектов бронежилетов и касок, более 2000 оптических и лазерных дальномеров, взрывчатка С-4 и другое оборудование для подрыва, а также противопехотные мины M18A1 Claymore.

Новый пакет военной помощи от США также будет включать в себя обучение украинских сил американским персоналом, но не все детали этого были указаны. Войскам Украины, по всей вероятности, потребуется обучение обращению с гаубицами, контрартиллерийскими радарами, РЛС Sentinel, дронами Switchblade и минно-взрывным оборудованием.

В минувшие выходные группа украинских офицеров, проходивших профессиональную военную подготовку в США еще до начала конфликта, вернулась домой. В свои последние дни пребывания в США их обучали работе с системами Switchblade, которые США отправляли в Украину. Кирби сказал, что подобное обучение будет проходить и далее в виде «подготовки инструкторов» – то есть подготовленная группа вернется и будет обучать свои собственные подразделения.

Вдоль восточной границы НАТО дислоцированы тысячи военнослужащих США, которые способны помочь обучению украинских военнослужащих, в том числе более 5000 человек в Польше и усиленная батальонная группа в Румынии.

«Скорее всего, это будет несколько ротаций. Я не думаю, чтобы это происходило только в одном месте», – сказал Кирби.

Объявление о новом пакете военных поставок Украине было сделано через несколько часов после того, как заместитель министра обороны Кэтлин Хикс созвала в Пентагоне секретное совещание руководителей оборонной промышленности, чтобы оценить способность производить оружие для Украины, США и других союзников.

По словам Кирби, на совещании в Пентагоне были представлены ведущие военно-промышленные корпорации США – Lockheed Martin, Boeing, L3Harris Technologies, Raytheon, Northrop Grumman, BAE Systems, General Dynamics и Huntington Ingalls Industries.

«Эта встреча была действительно сосредоточена на видах систем и вооружений, которые имели значение сегодня. У нас был хороший и откровенный разговор о системах, которые они производят, о скорости их производства, о возможности ускорения выпуска некоторых систем и расширения производственных линий», – сказал Кирби.