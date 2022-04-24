На фоне топливного кризиса в Европе, вызванного охлаждением отношений с Россией, в Великобритании задумались о переводе самолётов на “экотопливо”. Оно производится из отработанного растительного масла. Об этом пишет газета Daily Mail

Технология, которая позволяет самолётам летать на топливе из отработанного масла, уже существует. Ранее было совершено на нём несколько сотен тысяч полётов. Преимущество “экотоплива”, как видно по его названию, в том, что оно наносит меньше вреда природе – выбросы углерода при его использовании на 70% меньше, чем при использовании традиционного топлива из нефтепродуктов.

Эксперты уверяют, что производство авиатоплива из растительного масла увеличит число его производств, и, как следствие, количество рабочих мест. Кроме того, это снизит зависимость от энергоносителей из России и поможет Великобритании стать ведущим экспортёром “экотоплива”.

Сейчас большинство воздушных судов Великобритании заправляют российским авиационным керосином. Но на фоне мировых санкций и разрыва логистических цепочек, в Британии всё чаще звучат призывы снизить энергетическую зависимость от России.