Дискриминация россиян во Франции после начала специальной военной операции на Украине стала почти обыденным явлением. Об этом пишет газета Le Figaro.

Сейчас граждане России, находящиеся во Франции, сталкиваются с актами вандализма по отношению к своему имуществу и с оскорблениями в свой адрес. Некоторые даже вынуждены заклеивать российский флаг на номерных знаках своих автомобилей.

Часть россиян фактически лишилась средств к существованию. Их счета заблокировали, на них перестали начислять деньги, в том числе заработную плату и социальную помощь.

Издание поясняет, что в рамках наложенных ранее санкций банки во Франции при малейших подозрениях на связи клиента с Россией должны проверять его операции, следить за транзакциями и так далее. Это долгий процесс, на время которого счёт человека блокируется. Кроме того, клиент для установления личности должен предъявить банку паспорт, а также вид на жительство во Франции. Что также занимает время.

Некоторых россиян такое положение вещей не устраивает, пишет газета. Поэтому они обращаются с жалобами на дискриминацию в суды и требуют разблокировать их банковские счета.