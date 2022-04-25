Санкции “дотянулись” и до произведений русских художников. Во Франции заявили, что не станут возвращать портрет предпринимателя Тимофея Морозова, который написал знаменитый русский живописец Валентин Серов.

Картину привезли в Париж в составе выставки, которую власти Франции организовали совместно с Эрмитажем, Третьяковской галереей и Музеем имени Пушкина. Однако, как выяснилось, картина принадлежит одному из фондов, который попал по санкции Евросоюза, поэтому портрет конфисковали.

Это уже не первый случай, когда полотна русских художников задерживают во Франции на фоне охлаждения отношений Евросоюза и России. Ранее уже были конфискованы несколько картин, которые находились на выставках. Власти страны объяснили это не только санкциями, но и тем, что возвращение картин на их родину может быть сопряжено с трудностями из-за логистики – их транспортировка может оказаться небезопасной.

Изначально выставка, на которой был выставлен портрет Тимофея Морозова, должна была проводиться до начала марта. Но из-за большого интереса посетителей её продлили ещё на месяц.