Общее количество жителей из ставропольского села Марьины Колодцы, которые отравились, увеличилось сегодня до 63. Ранее они обратились к врачам с признаками, похожими на кишечную инфекцию. Информацию сообщает Вячеслав Сергиенко, который исполняет обязанности главы Минераловодского городского округа.

Днем ранее сотрудники прокуратуры начали проводить проверку после того, как 37 человек из села Марьины Колодцы обратились за врачебной помощью с симптомами, похожими на кишечную инфекцию. Среди них было 32 ребенка. Двоих детей положили в стационар.

На сегодняшний день, понедельник, общее число людей, которые обратились к врачам – 63. Среди них 51 ребенок и 12 взрослых.

Сергиенко рассказал, что в село организовали подвоз чистой воды. Он отметил, что на протяжении всей ночи в населенном пункте на дежурстве находились медики, это терапевт и педиатр. Они оказывали помощь тем, кто обращался за лечением.